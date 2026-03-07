Рейтинг@Mail.ru
Невролог объяснил, почему при головокружении бесполезно делать массаж шеи
07.03.2026
Невролог объяснил, почему при головокружении бесполезно делать массаж шеи
Невролог объяснил, почему при головокружении бесполезно делать массаж шеи
2026
Невролог объяснил, почему при головокружении бесполезно делать массаж шеи

Врач Атяшев: остеохондроз и забитые сосуды не являются причиной головокружения

ТУЛА, 7 мар – РИА Новости. Массаж шейного отдела не поможет справиться с головокружением, потому как остеохондроз, забитые сосуды и невправленные позвонки не являются причинами неприятного симптома, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
"Головокружение практически никогда не возникает из-за остеохондроза, плохих, забитых сосудов или невправленных позвонков, в принципе, из-за шейного отдела. Соответственно при головокружении зачастую не нужно ставить капельницы с ноотропами, питать сосуды и мозги, вправлять позвонки или ходить на массаж шейного отдела", - заявил специалист.
По словам Александра Атяшева, самые частые причины головокружения – доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярная мигрень, болезнь Меньера и персистирующее постурально-перцептивное головокружение. Данные расстройства требуют посещения врача-невролога и назначения верного лечения.
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
13 января, 04:26
