СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
Армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками, РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
