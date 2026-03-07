Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vostok-2079280963.html
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
Армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками, РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:33:00+03:00
2026-03-07T20:33:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
европа
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_fc677971dadba105c224dfc928345acb.jpg
https://ria.ru/20260307/avianosets-2079174196.html
https://ria.ru/20260307/ssha-2079233909.html
сша
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_173ecb6da1f28df44d922d389f056174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, европа, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Европа, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине

WSJ: США перебрасывают из ЕС на Ближний Восток испытанные на Украине системы ПВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армия США перебрасывает со своих складов в Европе на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Армия США спешит перебросить на Ближний Восток системы противодействия беспилотникам, прошедшие боевые испытания на Украине, чтобы предотвратить атаки Тегерана в регионе", - пишет издание.
Американский авианосец George H.W. Bush - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток, сообщают СМИ
Вчера, 06:23
Речь идет о небольшом количестве систем для борьбы с беспилотниками Merops, которые поступают со складов армии США в Европе.
В ноябре 2025 года агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
Вчера, 15:44
 
В миреСШАБлижний ВостокЕвропаНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала