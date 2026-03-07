В Дубае прогремел мощный взрыв

ДУБАЙ, 7 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника повредили небоскреб Marina 23 в популярном туристическом районе Дубая, сообщило городское правительство в Обломки беспилотника повредили небоскреб Marina 23 в популярном туристическом районе Дубая, сообщило городское правительство в соцсети X

"Власти подтверждают, что обломки, образовавшиеся в результате успешного перехвата, стали причиной незначительного инцидента на фасаде башни в районе Дубай Марина. Ситуация локализована. О пострадавших не сообщается", — говорится в публикации.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Как видно на кадрах, распространяемых в соцсетях, из окон на верхних этажах валит дым.

В районе Барша из-за падения осколков после работы ПВО погиб водитель автомобиля, сообщили власти эмирата.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.