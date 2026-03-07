Рейтинг@Mail.ru
В Дубае прогремел мощный взрыв
19:39 07.03.2026 (обновлено: 22:20 07.03.2026)
В Дубае прогремел мощный взрыв
В Дубае прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 07.03.2026
В Дубае прогремел мощный взрыв
Обломки беспилотника повредили небоскреб Marina 23 в популярном туристическом районе Дубая, сообщило городское правительство в соцсети X.
В Дубае прогремел мощный взрыв

РИА Новости: в Дубае прогремел мощный взрыв

ДУБАЙ, 7 мар — РИА Новости. Обломки беспилотника повредили небоскреб Marina 23 в популярном туристическом районе Дубая, сообщило городское правительство в соцсети X.
"Власти подтверждают, что обломки, образовавшиеся в результате успешного перехвата, стали причиной незначительного инцидента на фасаде башни в районе Дубай Марина. Ситуация локализована. О пострадавших не сообщается", — говорится в публикации.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Как видно на кадрах, распространяемых в соцсетях, из окон на верхних этажах валит дым.
В районе Барша из-за падения осколков после работы ПВО погиб водитель автомобиля, сообщили власти эмирата.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Спикер иранского парламента высказался о мире на Ближнем Востоке
Вчера, 19:44
 
