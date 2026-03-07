Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 07.03.2026 (обновлено: 18:50 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/vostok-2079260832.html
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару - РИА Новости, 07.03.2026
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару
Новая серия взрывов раздалась в субботу вечером по всему Катару после первой с 28 февраля спокойной ночи и заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:40:00+03:00
2026-03-07T18:50:00+03:00
катар
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
доха
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_29992e4809cd992785a0c9f5de669459.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079263389.html
катар
доха
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d1f785841dacee3de8bf177789506690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана, доха, в мире, иран
Катар, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Доха, В мире, Иран
Очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару

РИА Новости: очевидцы сообщили о новых взрывах по всему Катару

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в субботу вечером по всему Катару после первой с 28 февраля спокойной ночи и заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о прекращении атак на арабские страны, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
На юге столицы Катара Дохи можно было наблюдать разрывы в небе, которое, несмотря на тёмное время суток, стало светлым. Звуки разрывов также слышали очевидцы в городе Люсейль к северу от столицы, в часе езды от южных районов.
Оповещение о воздушной тревоге запоздало и пришло уже после того, как прозвучали взрывы.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР
Вчера, 18:47
 
КатарМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против ИранаДохаВ миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала