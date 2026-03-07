Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ в течение суток в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отразили четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.