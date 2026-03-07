https://ria.ru/20260307/vostok-2079209719.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВС РФ в течение суток в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области отразили четыре атаки подразделений ВСУ на... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:17:00+03:00
2026-03-07T12:17:00+03:00
2026-03-07T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
Войска "Востока" отразили 4 атаки ВСУ на бронетехнике в Днепропетровской области