ВС России уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8, поражены также объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
россия
украина
Новости
ru-RU
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8, поражены также объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 284 вертолета, 120160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28083 танка и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56060 единиц специальной военной автомобильной техники.