ВС России уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 07.03.2026
ВС России уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8, поражены также объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает... РИА Новости, 07.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили украинский вертолет Ми-8, поражены также объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 284 вертолета, 120160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28083 танка и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56060 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
