Украинские военные голодают под Волчанском, сообщил разведчик
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 07.03.2026
Украинские военные голодают под Волчанском, сообщил разведчик
Украинские военные голодают под Волчанском, сообщил разведчик
Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают,... РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
в мире, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Украинские военные голодают под Волчанском, сообщил разведчик

РИА Новости: ВСУ голодают на передовой в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск "Север".
По словам офицера, противник использует для снабжения своих военных продуктами находящиеся на передовой гексакоптеры, которые уничтожаются подразделениями ПВО группировки войск "Север".
"По нашим данным, боевики ВСУ испытывают большие проблемы с едой на передовой под Волчанском. Из радиоперехватов следует, что украинские солдаты просят доставить им еду, а не боеприпасы", - добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
