Украинские военные голодают под Волчанском, сообщил разведчик

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск "Север".