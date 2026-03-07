Ирак продлил закрытие воздушного пространства

БАГДАД, 7 мар - РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирака в субботу продлило закрытие воздушного пространства страны до 10 марта на фоне эскалации в регионе, говорится в поступившем РИА Новости сообщении.
"Управление гражданской авиации Ирака продлило закрытие воздушного пространства для всех прибывающих, вылетающих и транзитных воздушных судов на 72 часа, начиная с 12:00 субботы, 7 марта (совпадает с мск) до 12:00 вторника, в качестве временной меры предосторожности", - отметило управление.
Авиавласти Ирака указали, что решение "основано на текущей оценке ситуации с безопасностью и в связи с региональными событиями".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.