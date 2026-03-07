Ирак продлил закрытие воздушного пространства

БАГДАД, 7 мар - РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирака в субботу продлило закрытие воздушного пространства страны до 10 марта на фоне эскалации в регионе, говорится в поступившем РИА Новости сообщении.

Авиавласти Ирака указали, что решение "основано на текущей оценке ситуации с безопасностью и в связи с региональными событиями".