Ирак продлил закрытие воздушного пространства
14:30 07.03.2026
Ирак продлил закрытие воздушного пространства
Управление гражданской авиации Ирака в субботу продлило закрытие воздушного пространства страны до 10 марта на фоне эскалации в регионе
в мире
ирак
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
сша
иран
2026
Новости
в мире, ирак, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 7 мар - РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирака в субботу продлило закрытие воздушного пространства страны до 10 марта на фоне эскалации в регионе, говорится в поступившем РИА Новости сообщении.
"Управление гражданской авиации Ирака продлило закрытие воздушного пространства для всех прибывающих, вылетающих и транзитных воздушных судов на 72 часа, начиная с 12:00 субботы, 7 марта (совпадает с мск) до 12:00 вторника, в качестве временной меры предосторожности", - отметило управление.
Авиавласти Ирака указали, что решение "основано на текущей оценке ситуации с безопасностью и в связи с региональными событиями".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Нефтяной завод в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США
Вчера, 06:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
