Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании - РИА Новости, 07.03.2026
05:09 07.03.2026
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании - РИА Новости, 07.03.2026
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании
Вино уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) из винограда с оккупированных Израилем территорий исчезло с прилавков винных... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:09:00+03:00
2026-03-07T05:09:00+03:00
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании

РИА Новости: вино Макаревича исчезло с прилавков в Великобритании

© Фото : соцсети Эйнат КляйнАндрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : соцсети Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Вино уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) из винограда с оккупированных Израилем территорий исчезло с прилавков винных бутиков Великобритании, выяснило РИА Новости.
В 2025 году РИА Новости обнаружило, что виноград, используемый четой Макаревичей*, выращивается на оккупированных Израилем палестинских территориях. Сырье собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Макаревич* продает в Израиле вино по цене 600 долларов за бутылку
13 декабря 2025, 02:59
В Британии вино из винодельни Макаревича* Einat Winery продавалось в винном бутике предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) Hedonism Wines и в винном онлайн-магазине Grapey.
Как следует из каталога сайта Hedonism Wines, ранее в ассортименте присутствовал красный сухой бленд 4 Cats ("Четыре кота") 2019 года производства и красный сухой бленд 3 Other Cats ("Другие три кота") 2020 года производства.
В аннотации к "кошерному красному вину" 3 Other Cats утверждалось, что в нем ощущались "ноты сливы, черной смородины и вишни в сочетании с кедром, ванилью и пряным дубом".
Вино 4 Cats также было охарактеризовано как кошерное и в "стиле Бордо".
Теперь на сайте Hedonism Wines вин Макаревича* уже нет в наличии. На самом сайте нет цены продукта, однако, исходя из данных, сохраненных в поисковике, цена, вероятно, составляла 40 фунтов стерлингов (около 4 тысяч рублей). Цена значительно выше средней: согласно последним данным британского Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), средняя цена вина в Британии не превышает восемь фунтов.
При этом вино в магазине Чичваркина*, вероятно, продавалось с наценкой. Ранее оба вина продавались и в винном онлайн-магазине Grapey за 22 фунта, однако сейчас в ассортименте их также нет. На данный момент нигде в Великобритании вино Макаревича* не продается.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России.
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Макаревич* втрое увеличил частоту своих поездок в США в 2025 году
3 февраля, 05:21
 
В миреВеликобританияРоссияИзраиль
 
 
