Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании

© Фото : соцсети Эйнат Кляйн Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Вино уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) из винограда с оккупированных Израилем территорий исчезло с прилавков винных бутиков Великобритании, выяснило РИА Новости.

В Британии вино из винодельни Макаревича* Einat Winery продавалось в винном бутике предпринимателя Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) Hedonism Wines и в винном онлайн-магазине Grapey.

Как следует из каталога сайта Hedonism Wines, ранее в ассортименте присутствовал красный сухой бленд 4 Cats ("Четыре кота") 2019 года производства и красный сухой бленд 3 Other Cats ("Другие три кота") 2020 года производства.

В аннотации к "кошерному красному вину" 3 Other Cats утверждалось, что в нем ощущались "ноты сливы, черной смородины и вишни в сочетании с кедром, ванилью и пряным дубом".

Вино 4 Cats также было охарактеризовано как кошерное и в "стиле Бордо".

Теперь на сайте Hedonism Wines вин Макаревича* уже нет в наличии. На самом сайте нет цены продукта, однако, исходя из данных, сохраненных в поисковике, цена, вероятно, составляла 40 фунтов стерлингов (около 4 тысяч рублей). Цена значительно выше средней: согласно последним данным британского Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), средняя цена вина в Британии не превышает восемь фунтов.

При этом вино в магазине Чичваркина*, вероятно, продавалось с наценкой. Ранее оба вина продавались и в винном онлайн-магазине Grapey за 22 фунта, однако сейчас в ассортименте их также нет. На данный момент нигде в Великобритании вино Макаревича* не продается.