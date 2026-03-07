Рейтинг@Mail.ru
Россия отложила введение нового ГОСТа на вино - РИА Новости, 07.03.2026
00:32 07.03.2026
Россия отложила введение нового ГОСТа на вино
Россия отложила введение нового ГОСТа на вино - РИА Новости, 07.03.2026
Россия отложила введение нового ГОСТа на вино
Новый международный ГОСТ на вино должен был заработать с 1 июля 2026 года, однако Россия пока не определила дату присоединения к этому стандарту, рассказали РИА РИА Новости, 07.03.2026
экономика
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
евразийский экономический союз
рэу имени г. в. плеханова
россия
2026
экономика, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), евразийский экономический союз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Евразийский экономический союз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россия отложила введение нового ГОСТа на вино

РИА Новости: Россия отложила введение нового ГОСТа на вино

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новый международный ГОСТ на вино должен был заработать с 1 июля 2026 года, однако Россия пока не определила дату присоединения к этому стандарту, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Дата введения в действие ГОСТ в Российской Федерации (в отличии от других государств ЕАЭС) не определена", - рассказали в Росстандарте. При этом изначально планировалось, что документ вступит в силу 1 июля. Пока в стране продолжает действовать стандарт от 2013 года.
Винотека - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
4 марта, 06:04
В отличие от него новый ГОСТ затрагивает не только столовые, но и другие виды вина. Среди главных новшеств – обновление нормы содержания этилового спирта. Сейчас она установлена на уровне от 7,5% до 18%, а планируется повысить нижнюю границу - до 8,5% и снизить верхнюю - до 17%.
Новый ГОСТ также разрешает использовать в производстве виноград не только ручной, но и машинной уборки. Также можно будет выдерживать виноматериалы в бочках из различных пород дерева, за исключением хвойных, тогда как сейчас вина можно хранить только в дубовой таре и резервуарах. Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко пояснила, что для виноделов откроется возможность создавать вина с различными органолептическими профилями, используя, например, вишню, акацию или ясень.
Новый стандарт также расширяет возможности по использованию пищевых добавок. Так, допустимое содержание сорбиновой кислоты и ее солей в вине планируется увеличить с 200 до 300 миллиграммов на кубический дециметр.
"Сорбиновая кислота и ее соли являются консервантами, используемыми для предотвращения повторного брожения в сладких и полусладких винах. Увеличение лимита не означает, что производители начнут добавлять их больше. Это скорее приведение в соответствие с максимально разрешенным уровнем, который считается безопасным для здоровья", - пояснила Ильяшенко.
Помимо этого, планируется установить единую норму по содержанию общего диоксида серы - не более 300 миллиграммов на кубический дециметр для всех типов вин. В текущем госте для сухих вин предельно допустимая концентрация составляет не более 200 миллиграммов.
"Важно отметить, что разработка нового стандарта не связана с изменением качественных характеристик вин, а направлена на обеспечение возможности применения унифицированных требований межгосударственной системы стандартизации в комплексе с положениями законодательства Евразийского экономического союза", - заключили в Росстандарте.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Крупные производители вина из Италии регистрируют товарные знаки в России
28 февраля, 22:30
 
Экономика Россия Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Евразийский экономический союз РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
