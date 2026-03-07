Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают инцидент с украинскими инкассаторами, перевозившими золото и валюту из Австрии через Венгрию.
"Думаю, Владимиру Зеленскому следует распорядиться, чтобы в будущем золотые унитазы перевозили в сопровождении конвоя, дабы эти мафиозные перевозки не привлекали столько внимания. Шутки в сторону. Законные денежные переводы в этом мире, особенно между странами, обычно осуществляются посредством электронных переводов. Это попахивает коррупцией", — написал один комментатор.
"Раз и навсегда: Украина в целом и Зеленский в частности не защищают наши ценности. Поддержка этого отвратительного режима — это соучастие в коррупции", — отметил другой.
"Все это еще раз демонстрирует ту немощь, в которую загнал себя ЕС, — даже нищие, которых он кормит, не уважают его. Они больше не просят, они требуют. При необходимости — шантажом и угрозами. Неудивительно, что ЕС получает все меньше внимания на мировой арене. Он не играет никакой роли ни на Украине, ни на Ближнем Востоке", — подчеркнул третий.
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским "Ощадбанке" заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметаллы, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
При этом, по данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт депортировал их на родину и потребовал от Киева объяснений.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.