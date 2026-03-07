В Вене протестуют против ударов США и Израиля по Ирану

ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Акция под лозунгом "Руки прочь от Ирана" против нападения США и Израиля на исламскую республику собрала в субботу несколько сотен человек в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг начался на площади Прав человека рядом с Хофбургом. После выступлений участники протеста намерены пройти маршем к посольству США

Протестующие держат в руках плакаты с надписями: "Руки прочь от Ирана", "Прекратите бомбить Иран" и "США и Израиль , уважайте международное право". Многие демонстранты пришли с иранскими флагами, некоторые участники держат флаги Палестины . Кроме того, у части активистов можно увидеть фотографии убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи . Некоторые протестующие также держат плакаты с изображениями школы для девочек, которая оказалась под ударом во время атак.

Участники митинга призывают остановить американо-израильскую агрессию против Ирана и Ливана , а также считают, что власти Австрии , учитывая нейтралитет республики, должны осудить нарушение международного права со стороны Израиля и США.

Организаторами протеста выступили около трех десятков различных платформ и организаций, включая движение "Голоса за нейтралитет", Антиимпериалистическую координацию, Коммунистическую молодежь Австрии, Коммунистический студенческий союз, а также ряд пропалестинских, антивоенных и левых объединений.

За порядком следят несколько десятков сотрудников полиции. Во время митинга на площадь также пришел провокатор - мужчина с украинским флагом, который начал выкрикивать лозунги против участников акции. Вскоре его окружили полицейские, он замолчал, но продолжил стоять с флагом молча под наблюдением правоохранителей.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.