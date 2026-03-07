Рейтинг@Mail.ru
В Вене протестуют против ударов США и Израиля по Ирану
17:58 07.03.2026 (обновлено: 20:15 07.03.2026)
В Вене протестуют против ударов США и Израиля по Ирану
Акция под лозунгом "Руки прочь от Ирана" против нападения США и Израиля на исламскую республику собрала в субботу несколько сотен человек в центре Вены,... РИА Новости, 07.03.2026
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Акция под лозунгом "Руки прочь от Ирана" против нападения США и Израиля на исламскую республику собрала в субботу несколько сотен человек в центре Вены, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг начался на площади Прав человека рядом с Хофбургом. После выступлений участники протеста намерены пройти маршем к посольству США.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями: "Руки прочь от Ирана", "Прекратите бомбить Иран" и "США и Израиль, уважайте международное право". Многие демонстранты пришли с иранскими флагами, некоторые участники держат флаги Палестины. Кроме того, у части активистов можно увидеть фотографии убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Некоторые протестующие также держат плакаты с изображениями школы для девочек, которая оказалась под ударом во время атак.
Участники митинга призывают остановить американо-израильскую агрессию против Ирана и Ливана, а также считают, что власти Австрии, учитывая нейтралитет республики, должны осудить нарушение международного права со стороны Израиля и США.
Организаторами протеста выступили около трех десятков различных платформ и организаций, включая движение "Голоса за нейтралитет", Антиимпериалистическую координацию, Коммунистическую молодежь Австрии, Коммунистический студенческий союз, а также ряд пропалестинских, антивоенных и левых объединений.
За порядком следят несколько десятков сотрудников полиции. Во время митинга на площадь также пришел провокатор - мужчина с украинским флагом, который начал выкрикивать лозунги против участников акции. Вскоре его окружили полицейские, он замолчал, но продолжил стоять с флагом молча под наблюдением правоохранителей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
