В Вене прошел митинг против помощи Киеву

ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Вены, протестуя против вовлечения Австрии в международные конфликты, финансовой помощи Украине, антироссийских санкций и "экономической войны" с Россией, а также выступая за сохранение нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась у здания ведомства канцлера республики. Затем участники митинга отправились маршем по центральным улицам города. Протестующие несут красно-белые флаги Австрии с надписью Österreich (название страны на немецком), бьют в барабаны и скандируют лозунги "Да нейтралитету", "Нет разжиганию войны", "Мир, свобода, нейтралитет!".

В руках участников шествия плакаты с критикой НАТО и антивоенными лозунгами, в том числе с надписями "Да нейтралитету и миру - нет НАТО", "Коррупция на Украине угрожает миру и будущему ЕС !", "Должны ли солдаты ЕС заменять 650 тысяч украинских дезертиров?".

Выступая перед собравшимися, один из организаторов акции заявил, что власти республики направляют значительные средства на поддержку Киева , игнорируя внутренние проблемы страны.

"Этому должен быть положен конец… Они выходят и говорят: три миллиарда евро для Украины, а австрийцы это всё равно оплатят", - сказал он.

Он также раскритиковал санкционную политику в отношении России

"Конечно, и другие войны уже ощущаются, в частности экономическая война с Россией, которая также стоит нам больших денег, помимо морального вопроса... Но это, к сожалению, решают те господа, которые находятся там, внутри (в ведомстве канцлера - ред.), и которые во что бы то ни стало хотят вести экономическую войну с Россией. В Австрии у нас ведь нет возможности решать это через референдумы. Это было бы, я думаю, очень важно изменить", - отметил выступающий.

Отдельно участники акции подчеркивают важность нейтрального статуса страны и выступают против вовлечения Австрии в международные конфликты - не только на Украине, но и на Ближнем Востоке

"Тема войны и мира и тема нейтралитета Австрии внезапно снова стали намного важнее", - заявил организатор митинга. По его словам, политика государства должна прежде всего учитывать интересы собственных граждан.

Как сообщил РИА Новости один из организаторов акции Мартин Руттер, он и его сторонники проводят демонстрации регулярно уже более года, в том числе из-за внешней политики властей его страны, позиции по Украине и подрыва нейтралитета республики. По его словам, в предыдущей демонстрации 7 февраля приняли участие около 300 человек.