17:17 07.03.2026 (обновлено: 17:57 07.03.2026)
В Вене прошел митинг против помощи Киеву
2026-03-07T17:17:00+03:00
2026-03-07T17:57:00+03:00
в мире
австрия
украина
россия
нато
евросоюз
австрия
украина
россия
в мире, австрия, украина, россия, нато, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на митинг в центре Вены, протестуя против вовлечения Австрии в международные конфликты, финансовой помощи Украине, антироссийских санкций и "экономической войны" с Россией, а также выступая за сохранение нейтралитета республики, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась у здания ведомства канцлера республики. Затем участники митинга отправились маршем по центральным улицам города. Протестующие несут красно-белые флаги Австрии с надписью Österreich (название страны на немецком), бьют в барабаны и скандируют лозунги "Да нейтралитету", "Нет разжиганию войны", "Мир, свобода, нейтралитет!".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Орбан предположил, кому предназначались деньги, перевозимые украинцами
Вчера, 16:50
В руках участников шествия плакаты с критикой НАТО и антивоенными лозунгами, в том числе с надписями "Да нейтралитету и миру - нет НАТО", "Коррупция на Украине угрожает миру и будущему ЕС!", "Должны ли солдаты ЕС заменять 650 тысяч украинских дезертиров?".
Выступая перед собравшимися, один из организаторов акции заявил, что власти республики направляют значительные средства на поддержку Киева, игнорируя внутренние проблемы страны.
"Этому должен быть положен конец… Они выходят и говорят: три миллиарда евро для Украины, а австрийцы это всё равно оплатят", - сказал он.
Он также раскритиковал санкционную политику в отношении России.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Активистка KJÖ объяснила, почему молодежь Австрии против помощи Украине
12 февраля, 23:23
"Конечно, и другие войны уже ощущаются, в частности экономическая война с Россией, которая также стоит нам больших денег, помимо морального вопроса... Но это, к сожалению, решают те господа, которые находятся там, внутри (в ведомстве канцлера - ред.), и которые во что бы то ни стало хотят вести экономическую войну с Россией. В Австрии у нас ведь нет возможности решать это через референдумы. Это было бы, я думаю, очень важно изменить", - отметил выступающий.
Отдельно участники акции подчеркивают важность нейтрального статуса страны и выступают против вовлечения Австрии в международные конфликты - не только на Украине, но и на Ближнем Востоке.
"Тема войны и мира и тема нейтралитета Австрии внезапно снова стали намного важнее", - заявил организатор митинга. По его словам, политика государства должна прежде всего учитывать интересы собственных граждан.
Как сообщил РИА Новости один из организаторов акции Мартин Руттер, он и его сторонники проводят демонстрации регулярно уже более года, в том числе из-за внешней политики властей его страны, позиции по Украине и подрыва нейтралитета республики. По его словам, в предыдущей демонстрации 7 февраля приняли участие около 300 человек.
Как сообщил представитель полиции корреспонденту РИА Новости, по оценкам правоохранителей, в нынешней акции принимают участие до 200 человек.
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
26 января, 03:05
 
В миреАвстрияУкраинаРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
