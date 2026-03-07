https://ria.ru/20260307/vedunova-2079238622.html
Появились подробности ДТП, в котором погибла актриса Ведунова
Появились подробности ДТП, в котором погибла актриса Ведунова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Водитель Renault и 70-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Сорокапятилетняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице", — рассказали там.
Авария произошла в среду в 22:23 мск на 439-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" Зубово-Полянского района. По предварительным данным, 77-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в движущийся фургон "Луидор". После столкновения легковой автомобиль вылетел на обочину. От удара у него оказалась сильно повреждена вся правая сторона и багажник.
Ранее в среду о гибели актрисы и ее дочери сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова. Церемония прощания состоится 9 марта в городе Балаково Саратовской области
.
Ведунова
родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего стала актрисой Балаковского драматического театра. Позже она перешла в Московский современный художественный театр, где служила до конца жизни.
Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.