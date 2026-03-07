Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково

«

"Информация для тех, кто хотел бы проводить Катюшу и Элину: прощание с девочками состоится 9 марта с 11:00 до 12:00. Здание "Ритуал" по адресу: г. Балаково, улица Вокзальная, дом 15", - написала Егельницкая на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".