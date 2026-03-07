Рейтинг@Mail.ru
Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково
14:10 07.03.2026
Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково
Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково
Церемония прощания с российской актрисой театра и кино Екатериной Ведуновой, сыгравшей в сериале "Склифосовский", и ее дочерью состоится 9 марта в городе... РИА Новости, 07.03.2026
РИА Новости
Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково

Церемония прощания с актрисой Ведуновой и ее дочерью пройдет 9 марта в Балаково

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Церемония прощания с российской актрисой театра и кино Екатериной Ведуновой, сыгравшей в сериале "Склифосовский", и ее дочерью состоится 9 марта в городе Балаково, сообщила подруга актрисы Ольга Егельницкая.
"Информация для тех, кто хотел бы проводить Катюшу и Элину: прощание с девочками состоится 9 марта с 11:00 до 12:00. Здание "Ритуал" по адресу: г. Балаково, улица Вокзальная, дом 15", - написала Егельницкая на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Егельницкая отметила, что поминальный обед для всех желающих пройдет в "Ресторане Балаково".
Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.
Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.
Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.
 
