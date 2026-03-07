https://ria.ru/20260307/vedunova-2079220193.html
Прощание с актрисой Ведуновой пройдет в городе Балаково
культура
балаково
происшествия
россия
екатерина ведунова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Церемония прощания с российской актрисой театра и кино Екатериной Ведуновой, сыгравшей в сериале "Склифосовский", и ее дочерью состоится 9 марта в городе Балаково, сообщила подруга актрисы Ольга Егельницкая.
«
"Информация для тех, кто хотел бы проводить Катюшу и Элину: прощание с девочками состоится 9 марта с 11:00 до 12:00. Здание "Ритуал" по адресу: г. Балаково, улица Вокзальная, дом 15", - написала Егельницкая на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Егельницкая отметила, что поминальный обед для всех желающих пройдет в "Ресторане Балаково".
Ведунова
родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.
Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.
Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль
" и другим.