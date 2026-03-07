https://ria.ru/20260307/vedunova-2079216865.html
Актриса Ведунова и ее дочь погибли в ДТП - РИА Новости, 07.03.2026
Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в смертельное ДТП, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова. РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в смертельное ДТП, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова.
"Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить", - написала Прядко-Белоусова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте
".
Она отметила, что Ведунова была добрым человеком, который всегда проявит сочувствие и понимание, окажет поддержку и даст мудрый совет.
"Веселая всегда-всегда, хохотушка, друг... Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех, и так любила жизнь, а у Элиши только все начиналось", - добавила Прядко-Белоусова.
Она подчеркнула, что Ведунова была талантливой, яркой и харизматичной актрисой.
"Все так страшно оборвалось... Как же так? Катюша, Элиша… Светлая память. Соболезнования близким. Навсегда в сердце", - заключила Прядко-Белоусова.
Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.
Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.
Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.