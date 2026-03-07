Актриса Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в смертельное ДТП, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова.

"Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить", - написала Прядко-Белоусова на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

Она отметила, что Ведунова была добрым человеком, который всегда проявит сочувствие и понимание, окажет поддержку и даст мудрый совет.

"Веселая всегда-всегда, хохотушка, друг... Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех, и так любила жизнь, а у Элиши только все начиналось", - добавила Прядко-Белоусова.

Она подчеркнула, что Ведунова была талантливой, яркой и харизматичной актрисой.

"Все так страшно оборвалось... Как же так? Катюша, Элиша… Светлая память. Соболезнования близким. Навсегда в сердце", - заключила Прядко-Белоусова.

Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.

Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.