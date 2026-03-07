МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У солдат 119-й территориальной обороны ВСУ на Краснопольском направлении Сумской области отсутствуют базовые медицинские препараты, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что отсутствуют антисептические средства, сорбенты и средства при расстройствах желудочно-кишечного тракта, противокашлевые препараты, средства симптоматической терапии ОРВИ и многие другие. И добавил, что в 119-й ТРО отмечается низкое морально-психологическое состояние военнослужащих.