У солдат ВСУ на Краснопольском направлении нет базовых медикаментов
2026-03-07T20:34:00+03:00
сумская область
украина
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. У солдат 119-й территориальной обороны ВСУ на Краснопольском направлении Сумской области отсутствуют базовые медицинские препараты, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 119-й обр ТрО ВСУ
, принимающих участие на Краснопольском направлении, сообщают, что они ежедневно докладывают своему руководству о необходимости доставки на передовые позиции лекарственных препаратов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отсутствуют антисептические средства, сорбенты и средства при расстройствах желудочно-кишечного тракта, противокашлевые препараты, средства симптоматической терапии ОРВИ и многие другие. И добавил, что в 119-й ТРО отмечается низкое морально-психологическое состояние военнослужащих.