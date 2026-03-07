Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что это показатель бескультурия человека, "но чего ожидать от того, кто играл на рояле, подняв обе руки вверх".

"Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. Они шантажируют, шантажируют и угрожают, но мы помним украинских головорезов, мы помним украинскую мафию. Сейчас происходит то же самое, только на президентском уровне. Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?" - сказал Сийярто, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.