Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского
Сийярто: чего ждать от Зеленского, если он играет на рояле с поднятыми руками
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что это показатель бескультурия человека, "но чего ожидать от того, кто играл на рояле, подняв обе руки вверх".
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. Они шантажируют, шантажируют и угрожают, но мы помним украинских головорезов, мы помним украинскую мафию. Сейчас происходит то же самое, только на президентском уровне. Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?" - сказал Сийярто, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.