Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского - РИА Новости, 07.03.2026
16:31 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079239649.html
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского - РИА Новости, 07.03.2026
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:31:00+03:00
2026-03-07T16:31:00+03:00
в мире
венгрия
украина
дебрецен
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
венгрия
украина
дебрецен
в мире, венгрия, украина, дебрецен, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Дебрецен, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Сийярто пошутил над бескультурьем Зеленского

Сийярто: чего ждать от Зеленского, если он играет на рояле с поднятыми руками

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что это показатель бескультурия человека, "но чего ожидать от того, кто играл на рояле, подняв обе руки вверх".
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. Они шантажируют, шантажируют и угрожают, но мы помним украинских головорезов, мы помним украинскую мафию. Сейчас происходит то же самое, только на президентском уровне. Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?" - сказал Сийярто, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует устроить Трампу из-за Ирана
В миреВенгрияУкраинаДебреценПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
