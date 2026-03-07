https://ria.ru/20260307/ukraina-2079220723.html
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине - РИА Новости, 07.03.2026
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в ходе общения с представителями украинского омбудсмена подняла вопрос об... РИА Новости, 07.03.2026
Украина, Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, В мире
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине
Москалькова обсудила с украинской стороной преследования пророссийских взглядов