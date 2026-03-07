Рейтинг@Mail.ru
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине - РИА Новости, 07.03.2026
14:14 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079220723.html
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине
2026-03-07T14:14:00+03:00
2026-03-07T14:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
https://ria.ru/20260306/moskalkova-2079141608.html
Москалькова подняла вопрос об идеологических преследованиях на Украине

Москалькова обсудила с украинской стороной преследования пророссийских взглядов

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в ходе общения с представителями украинского омбудсмена подняла вопрос об уголовных преследованиях на Украине за пророссийские интересы.
В пятницу Москалькова рассказала, что встретилась в Белоруссии с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопросы без вести пропавших и передачи посылок военнопленным.
"И, конечно, традиционно говорили о гражданских лицах, удерживаемых (на Украине - ред.) Это курские граждане и те, кто был подвергнут уголовным преследованиям за пророссийские интересы", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Москалькова: 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в России
6 марта, 22:32
 
