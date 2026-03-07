https://ria.ru/20260307/ukraina-2079214615.html
На Украине создадут цифровой реестр военных
На Украине создадут цифровой реестр военных - РИА Новости, 07.03.2026
На Украине создадут цифровой реестр военных
Украина начала создание единого цифрового реестра информации о военнослужащих, сообщили в минобороны страны. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
На Украине создадут цифровой реестр военных
Украина начала создание единого цифрового реестра информации о военнослужащих