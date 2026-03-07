Рейтинг@Mail.ru
На Украине создадут цифровой реестр военных
13:04 07.03.2026
На Украине создадут цифровой реестр военных
Украина начала создание единого цифрового реестра информации о военнослужащих, сообщили в минобороны страны. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина начала создание единого цифрового реестра информации о военнослужащих, сообщили в минобороны страны.
"Правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих. Это запускает создание единого, защищенного цифрового источника данных о личном составе ВСУ и Государственной специальной службы транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
Заявляется, что каждому военнослужащему в системе присвоят уникальный электронный идентификатор, в реестре будут храниться данные о прохождении службы, его статусе и изменениях в карьере.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Силовики рассказали о новой мере ВСУ против дезертирства
1 января, 21:48
 
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
 
 
