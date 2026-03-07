Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079183608.html
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 07.03.2026
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в трех областях Украины, поезда меняют маршруты, сообщили в компании "Украинские железные дороги". РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:45:00+03:00
2026-03-07T08:45:00+03:00
в мире
украина
житомирская область
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92268/94/922689470_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_c83a9976fc71d019a961a05f5d4ec6e3.jpg
https://ria.ru/20260307/nalichnye-2079171326.html
украина
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92268/94/922689470_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_6aa58516b5170b3c5c10d13f3543cef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область, украинская железная дорога
В мире, Украина, Житомирская область, Украинская железная дорога
На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В трех областях Украины заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

© Fotolia / koi88Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / koi88
Железнодорожные пути. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в трех областях Украины, поезда меняют маршруты, сообщили в компании "Украинские железные дороги".
"В результате... повреждения железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Украинских железных дорог" в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях вынуждены изменить маршруты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании заявляют о выводе резервных тепловозов для обеспечения движения составов на обесточенных участках. Пассажиров предупреждают о неизбежных задержках.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
Вчера, 05:00
 
В миреУкраинаЖитомирская областьУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала