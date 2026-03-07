На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в трех областях Украины, поезда меняют маршруты, сообщили в компании "Украинские железные дороги".

В компании заявляют о выводе резервных тепловозов для обеспечения движения составов на обесточенных участках. Пассажиров предупреждают о неизбежных задержках.