На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура повреждена в трех областях Украины, поезда меняют маршруты, сообщили в компании "Украинские железные дороги". РИА Новости, 07.03.2026
