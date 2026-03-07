Рейтинг@Mail.ru
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
03:18 07.03.2026
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
в мире
иран
украина
сша
леонид кучма
олег соскин
brent
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, украина, сша, леонид кучма, олег соскин, brent, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Украина, США, Леонид Кучма, Олег Соскин, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину

Соскин: повышение цен на топливо из-за войны в Иране уничтожит Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина не сможет справиться с повышением цен на топливо, вызванного войной США и Израиля против Ирана, если цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«

"Для Украины это, конечно, полное безумие", — сказал он в эфире своего YouTube-канала, комментируя комментируя ситуацию с энергоносителями на мировом рынке.

"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана
Вчера, 01:18
Мировые цены на нефть продолжали расти в пятницу вечером. Как следует из данных торгов, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара..
По словам политолога, ситуацию усугубляет и паника внутри страны по поводу роста цен на топливо и его возможного дефицита.
В Израиле забили тревогу из-за планов Трампа по Ирану
Вчера, 02:09
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
СМИ: Трамп хочет, чтобы в будущем Иран сотрудничал с США в добыче нефти
Вчера, 02:55
 
В миреИранУкраинаСШАЛеонид КучмаОлег СоскинBrentВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
