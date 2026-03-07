Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана - РИА Новости, 07.03.2026
02:25 07.03.2026
СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана
СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана
США и Израиль нанесли удары по аэропорту "Мехрабад" в центре Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:25:00+03:00
2026-03-07T02:25:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тегеран (город)
сша
в мире, израиль, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана

Tasnim: США и Израиль нанесли удары по аэропорту "Мехрабад" в центре Тегерана

© Кадр видео из соцсетейАтака на аэропорт Мехрабад в Тегеране
Атака на аэропорт Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Атака на аэропорт Мехрабад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли удары по аэропорту "Мехрабад" в центре Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
"США и Израиль несколько минут назад провели одну из самых жестоких атак по территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране. Была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении агентства.
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Вчера, 01:58
 
В миреИзраильТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
