СМИ: США и Израиль нанесли удары по аэропорту в центре Тегерана

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли удары по аэропорту "Мехрабад" в центре Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
2026-03-07T02:25:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тегеран (город)
сша
2026
Tasnim: США и Израиль нанесли удары по аэропорту "Мехрабад" в центре Тегерана
© Кадр видео из соцсетейАтака на аэропорт Мехрабад в Тегеране
© Кадр видео из соцсетей
Атака на аэропорт Мехрабад в Тегеране. Архивное фото