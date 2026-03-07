https://ria.ru/20260307/udary-2079164791.html
США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре
США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре - РИА Новости, 07.03.2026
США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре
Американские военнослужащие совместно с местными военными нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре, сообщило Южное командование США (SOUTHCOM). РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:22:00+03:00
2026-03-07T02:22:00+03:00
2026-03-07T02:22:00+03:00
в мире
эквадор
сша
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260210/ssha-2073347377.html
эквадор
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, сша, пит хегсет
В мире, Эквадор, США, Пит Хегсет
США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре
SOUTHCOM: США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре