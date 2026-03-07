Рейтинг@Mail.ru
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред
00:48 07.03.2026 (обновлено: 00:49 07.03.2026)
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред - РИА Новости, 07.03.2026
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред

Постпред Иравани: Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. Архивное фото
ООН, 7 мар – РИА Новости. Иран наносит удары только по военным объектам в рамках ответных действий против США и Израиля, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.
"Иран наносит удары только по военным объектам агрессоров. Мы не целимся в мирных жителей. Мы не атакуем интересы соседних государств", - сообщил он журналистам в ООН.
Иравани отметил, что власти Республики расследуют утверждения о якобы ударах по невоенным объектам.
"Наша предварительная оценка указывает на то, что некоторые из этих инцидентов могли стать результатом перехвата или вмешательства со стороны оборонительных систем Соединённых Штатов, что могло отклонить их от предполагаемых военных целей", - добавил он.
Багдад - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
