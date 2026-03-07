https://ria.ru/20260307/udary-2079157739.html
Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред
Иран наносит удары только по военным объектам в рамках ответных действий против США и Израиля, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
