ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины", — говорится в заявлении.

Также российские бойцы поразили энергетические объекты и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ . Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, они уничтожили вертолет Ми-8 и нанесли удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.