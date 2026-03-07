https://ria.ru/20260307/udar-2079208655.html
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2026
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ночью нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:14:00+03:00
2026-03-07T12:14:00+03:00
2026-03-07T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062610570_0:0:2143:1205_1920x0_80_0_0_865e014e53e7edff7f510e616d863156.jpg
https://ria.ru/20260307/svo-2078731618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062612861_0:0:1990:1492_1920x0_80_0_0_c8ad3e9b6ab0a257fbd83b8505dcf164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Российские войска ночью нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны
.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы поразили энергетические объекты и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ
. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, они уничтожили вертолет Ми-8 и нанесли удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала СВО потери противника составили: 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 дронов, 651 ЗРК, 28 083 танка и других ББМ, 1681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автотехники.