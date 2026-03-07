Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.03.2026 (обновлено: 13:54 07.03.2026)
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ночью нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщило Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины", — говорится в заявлении.
"Бьют по мирным". Что придумали для защиты людей в белгородском приграничье
Вчера, 08:00
Также российские бойцы поразили энергетические объекты и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, они уничтожили вертолет Ми-8 и нанесли удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала СВО потери противника составили: 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 дронов, 651 ЗРК, 28 083 танка и других ББМ, 1681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
