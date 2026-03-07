https://ria.ru/20260307/udar-2079162287.html
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала новую серию ударов по инфраструктуре иранской власти в Тегеране. РИА Новости, 07.03.2026
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана
ЦАХАЛ сообщила о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана в Тегеране