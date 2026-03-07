Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана
01:42 07.03.2026 (обновлено: 10:19 07.03.2026)
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала новую серию ударов по инфраструктуре иранской власти в Тегеране. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:42:00+03:00
2026-03-07T10:19:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тегеран (город)
иран
в мире, израиль, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана

ЦАХАЛ сообщила о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана в Тегеране

© REUTERS / Social MediaДым на месте удара в районе аэропорта "Мехрабад" в Тегеране
Дым на месте удара в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым на месте удара в районе аэропорта "Мехрабад" в Тегеране
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала новую серию ударов по инфраструктуре иранской власти в Тегеране.
"Армия Израиля начала новую серию ударов по инфраструктуре иранского режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
