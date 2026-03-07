Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
00:44 07.03.2026 (обновлено: 00:53 07.03.2026)
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране

CENTCOM: США нанесли удары по более трем тысячам объектов в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiДым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым в Тегеране после авиаудара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по более чем 3 тысячам объектов в Иране, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Поражено более 3 тысяч целей", — говорится в сообщении.
В CENTCOM также утверждают, что потопили или повредили 43 иранских корабля.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Багдад - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
Пресс-центр
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
