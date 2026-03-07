https://ria.ru/20260307/udar-2079157316.html
В Пентагоне заявили об ударах по трем тысячам объектов в Иране
Американские военные нанесли удары по более чем 3 тысячам объектов в Иране, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
CENTCOM: США нанесли удары по более трем тысячам объектов в Иране