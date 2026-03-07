Японские ученые нашли способ перезаряжать клетки человека

ТОКИО, 7 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские учёные нашли способ "перезаряжать" клетки человека с помощью митохондрий, о принципе метода и перспективах его применения для лечения нейродегенеративных заболеваний РИА Новости рассказал доцент Токийского университета науки Косукэ Кусамори.

Митохондрии часто называют “энергетическими станциями” клетки: они производят молекулы АТФ, которые обеспечивают работу большинства биологических процессов. Нарушения их работы связаны с развитием многих тяжёлых заболеваний, включая нейродегенеративные болезни.

Кусамори и группа исследователей из Токийского университета науки выявили механизм так называемой митохондриальной трансплантации — процесса, при котором изолированные митохондрии способны проникать внутрь клеток через естественные механизмы поглощения. Учёные установили, что такие структуры начинают захватываться клетками уже в течение получаса и сохраняют способность участвовать в выработке энергии, повышая энергетическую активность клеток и их устойчивость к стрессу.

“Мы выяснили, каким образом изолированные митохондрии поглощаются клетками и могут ли они сохранять свою функцию после проникновения", — сказал Кусамори.

По его словам, технология потенциально может применяться при заболеваниях, связанных с нарушением энергетического обмена в клетках. Среди них — инфаркт миокарда, ишемические повреждения мозга и нейродегенеративные заболевания, к которым, в частности относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона и другие.

“Однако для того, чтобы определить, какие заболевания являются наиболее подходящими для применения данной технологии, необходимы дальнейшие исследования”, - уточнил эксперт.

Кусамори также объяснил различие между митохондриальной трансплантацией и терапией стволовыми клетками. По его словам, если в последнем случае пересаживаются сами клетки, то новый метод предполагает введение непосредственно митохондрий — “энергетических станций” клетки, что может позволить более напрямую восстановить её функции.