Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России
Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ближний восток
вашингтон (штат)
скотт бессент
дональд туск
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
польша
ближний восток
вашингтон (штат)
польша
Туск возмутился, что США могут ослабить санкции в отношении нефти из России