Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России - РИА Новости, 07.03.2026
15:52 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/tusk-2079235017.html
Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России
Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России - РИА Новости, 07.03.2026
Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России
Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти. РИА Новости, 07.03.2026
Туск устроил истерику из-за хода США по отношению к России

Туск возмутился, что США могут ослабить санкции в отношении нефти из России

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти.
«

"Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти", — написал он в соцсети X.

В субботу министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Позже спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
