Туркомпании Катара начали возить туристов в Эр-Рияд на такси

ДОХА, 7 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Туристические компании Катара вместо проведения экскурсий по стране стали возить желающих покинуть ее из-за сложной ситуации в регионе в аэропорты соседней Саудовской Аравии, цена за такси стартует от тысячи долларов, выяснил корреспондент РИА Новости.
В связи с тем, что воздушное пространство Катара оставалось полностью закрытым в течение недели после начала ударов по Ирану, а туркомпании из-за сложной обстановки полностью прекратили экскурсионные программы, многие из них переориентировали бизнес на вывоз желающих в Саудовскую Аравию, где аэропорты не переставали работать.
Как удалось узнать РИА Новости, обзвонив ряд компаний, которые предлагают поездки до аэропортов в Даммаме на востоке и в столице Эр-Рияде, цена за рассчитанную на четыре человека машину начинается от тысячи долларов. В дни наиболее интенсивных ракетных атак водители просили тысячу долларов за место в машине, соглашаясь снизить до 600 долларов, если у них не набиралась полная машина для выезда на следующий день. Отдельные компании предлагают поездки до Эр-Рияда на небольшом автобусе по цене за 200 долларов за место.
Время в дороге до ближайшего к Катару международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде занимает порядка 7-8 часов с учётом пересечения катарско-саудовской границы.
Ранее МИД Катара объявил, что в стране остаются более восьми тысяч иностранцев, не сумевших покинуть ее из-за закрытого воздушного пространства на фоне конфликта США и Ирана. В субботу национальный перевозчик Qatar Airways объявил, что начал осуществлять отдельные полеты по специальному воздушному коридору.
