Туркомпании Катара начали возить туристов в Эр-Рияд на такси

ДОХА, 7 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Туристические компании Катара вместо проведения экскурсий по стране стали возить желающих покинуть ее из-за сложной ситуации в регионе в аэропорты соседней Саудовской Аравии, цена за такси стартует от тысячи долларов, выяснил корреспондент РИА Новости.