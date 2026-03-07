https://ria.ru/20260307/turist-2079192573.html
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
Турист из РФ рассказал, что попал под ударную волну недалеко от аэропорта Дубая