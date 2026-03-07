Рейтинг@Mail.ru
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае - РИА Новости, 07.03.2026
10:05 07.03.2026
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
Турист из РФ рассказал РИА Новости, что попал под ударную волну недалеко от международного аэропорта Дубая. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, иран, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае

Турист из РФ рассказал, что попал под ударную волну недалеко от аэропорта Дубая

© AP Photo / Fatima ShbairДым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Турист из РФ рассказал РИА Новости, что попал под ударную волну недалеко от международного аэропорта Дубая.
"Ударной волной тряхануло... ехали недалеко от (международного аэропорта Дубая - ред.) DXB", - сказал собеседник агентства, добавив, что также слышал громкий грохот.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
