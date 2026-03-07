Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта
04:13 07.03.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта
Нужно выбирать цветы с плотными и полураскрытыми бутонами, для сохранения их свежести в воде можно растворить щепотку сахара, а при холодной погоде не следует... РИА Новости, 07.03.2026
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта

РИА Новости: выбирая цветы к 8 марта, нужно обратить внимание на бутоны

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нужно выбирать цветы с плотными и полураскрытыми бутонами, для сохранения их свежести в воде можно растворить щепотку сахара, а при холодной погоде не следует сразу разворачивать букет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую очередь нужно обращать внимание на бутоны: они должны быть плотными и полураскрытыми, тогда букет будет долго храниться. Не стоит приобретать цветы с полностью раскрытыми и мягкими на ощупь бутонами", - сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии Международного женского дня.
Там уточнили, что нужно выбирать цветки с эластичными лепестками, которые хорошо держат форму бутона. Если они выглядят вялыми и с трудом возвращаются в исходное положение, это может говорить о несвежести.
"Стебель должен быть крепким, в меру сочным и со светлым срезом. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез", - пояснили в пресс-службе.
Чтобы букет простоял дольше, не следует оставлять цветы без воды надолго, добавили в ведомстве. Для транспортировки рекомендуется использовать специальный флористический контейнер, а защитить букет от ветра и осадков можно с помощью бумаги или пленки.
"Также следует избегать перепада температур: не разворачивайте букет в помещении сразу, если на улице холодно или мороз, дайте цветам постепенно нагреться", - рассказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор рекомендовал перед тем, как поставить букет в вазу, подрезать стебли цветов и удалить нижние листья. "В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть", - заключили в ведомстве.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
