В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нужно выбирать цветы с плотными и полураскрытыми бутонами, для сохранения их свежести в воде можно растворить щепотку сахара, а при холодной погоде не следует сразу разворачивать букет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В первую очередь нужно обращать внимание на бутоны: они должны быть плотными и полураскрытыми, тогда букет будет долго храниться. Не стоит приобретать цветы с полностью раскрытыми и мягкими на ощупь бутонами", - сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии Международного женского дня.

Там уточнили, что нужно выбирать цветки с эластичными лепестками, которые хорошо держат форму бутона. Если они выглядят вялыми и с трудом возвращаются в исходное положение, это может говорить о несвежести.

"Стебель должен быть крепким, в меру сочным и со светлым срезом. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы букет простоял дольше, не следует оставлять цветы без воды надолго, добавили в ведомстве. Для транспортировки рекомендуется использовать специальный флористический контейнер, а защитить букет от ветра и осадков можно с помощью бумаги или пленки.

"Также следует избегать перепада температур: не разворачивайте букет в помещении сразу, если на улице холодно или мороз, дайте цветам постепенно нагреться", - рассказали в пресс-службе.