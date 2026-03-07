https://ria.ru/20260307/trevoga-2079296808.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 07.03.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.03.2026
