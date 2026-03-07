Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал обеспечить безопасность США от угрозы мексиканских картелей
18:46 07.03.2026 (обновлено: 18:57 07.03.2026)
Трамп пообещал обеспечить безопасность США от угрозы мексиканских картелей
в мире, мексика, мехико (штат), сша, дональд трамп, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Мехико (штат), США, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум
Трамп пообещал обеспечить безопасность США от угрозы мексиканских картелей

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американское правительство предпримет все необходимые меры для защиты национальной безопасности и обеспечения американского народа от угрозы мексиканских картелей.
"Правительство Соединенных Штатов сделает все необходимое для защиты нашей национальной безопасности и обеспечения безопасности американского народа (от мексиканских картелей - ред.)", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде.
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
Вчера, 18:25
Трамп также отметил, что испытывает личную симпатию к нынешнему президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и предложил ей помощь в искоренении картелей.
Минобороны Мексики 22 февраля заявило о проведении операции по захвату главаря картеля, также известного как Эль Менчо, который скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано проведение 13 матчей чемпионата мира по футболу, включая матч открытия, и многие выражают сомнения относительно уровня безопасности.
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
Вчера, 18:07
 
