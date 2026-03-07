https://ria.ru/20260307/tramp-2079260418.html
США делают одолжение Европе, заявил Трамп
США делают одолжение Европе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в усилиях по урегулированию украинского конфликта в качестве одолжения Европе. РИА Новости, 07.03.2026
Трамп: США делают одолжение Европе, стремясь урегулировать конфликт на Украине