https://ria.ru/20260307/tramp-2079258504.html
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
Президент США Дональд Трамп назвал Мексику эпицентром насилия со стороны наркокартелей, пообещав, что правительство Соединенных Штатов примет меры для защиты... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:25:00+03:00
2026-03-07T18:25:00+03:00
2026-03-07T18:56:00+03:00
в мире
мексика
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:462:2819:2048_1920x0_80_0_0_37f1665327fa3b657086f400e985d01e.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255350.html
мексика
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93a194a0869bc04e138ed29e23125884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, сша, флорида, дональд трамп
В мире, Мексика, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия со стороны наркокартелей