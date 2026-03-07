Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
18:25 07.03.2026 (обновлено: 18:56 07.03.2026)
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей
Президент США Дональд Трамп назвал Мексику эпицентром насилия со стороны наркокартелей, пообещав, что правительство Соединенных Штатов примет меры для защиты... РИА Новости, 07.03.2026
В мире, Мексика, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп назвал Мексику эпицентром насилия наркокартелей

Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде
Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Мексику эпицентром насилия со стороны наркокартелей, пообещав, что правительство Соединенных Штатов примет меры для защиты американцев.
"Мы должны признать, что эпицентром насилия картелей является Мексика. Мексиканские картели разжигают и организуют значительную часть кровопролития и хаоса в этом полушарии. Правительство Соединенных Штатов сделает всё необходимое для защиты нашей национальной безопасности и обеспечения безопасности американского народа", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде.
Президент США Дональд Трамп на саммите Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
