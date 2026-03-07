Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал переключиться на Кубу после операции против Ирана
18:18 07.03.2026 (обновлено: 18:45 07.03.2026)
Трамп пообещал переключиться на Кубу после операции против Ирана
Дональд Трамп назвал ситуацию на Кубе катастрофой, заявив, что Соединенные Штаты переключатся на нее после завершения операции против Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
Трамп пообещал переключиться на Кубу после операции против Ирана

Трамп: после операции США в Иране новая жизнь ждет и Кубу

Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде
Президент США Дональд Трамп на саммите Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп на саммите "Щит Америки" во Флориде
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Дональд Трамп назвал ситуацию на Кубе катастрофой, заявив, что Соединенные Штаты переключатся на нее после завершения операции против Ирана.
"У нее будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране", — сказал он на саммите "Щит Америки" во Флориде.
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
6 марта, 11:10
По его мнению, с Кубой можно легко заключить соглашение.
В присутствии лидеров более чем десяти латиноамериканских стран президент подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями. Трамп подчеркнул, что США располагают передовыми вооружениями и готовы задействовать их, если того попросят страны региона.
"Все, что вам нужно сделать — это сказать нам, где они находятся", — добавил он.
Эпицентром насилия с их стороны он назвал Мексику, анонсировав правительственные меры для защиты американцев.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, на которых якобы перевозили наркотики.
В ноябре 2025 года министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Мексике начались беспорядки после гибели главы наркокартеля
22 февраля, 22:35
 
Заголовок открываемого материала