Трамп пообещал переключиться на Кубу после операции против Ирана
Трамп пообещал переключиться на Кубу после операции против Ирана
Дональд Трамп назвал ситуацию на Кубе катастрофой, заявив, что Соединенные Штаты переключатся на нее после завершения операции против Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
