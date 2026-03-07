Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 07.03.2026 (обновлено: 19:33 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/tramp-2079256357.html
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты переключатся на Кубу после завершения операции против Ирана, и что остров ждет новая жизнь. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:13:00+03:00
2026-03-07T19:33:00+03:00
в мире
куба
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b48a28916f752b4584b3af060678e4d.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255350.html
куба
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19e49d9de1dc4c9b27b7e45fbd83db28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, сша, иран
В мире, Куба, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу

Трамп: после Ирана США переключатся на Кубу

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Щит Америки в Майами - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты переключатся на Кубу после завершения операции против Ирана, и что остров ждет новая жизнь.
"Мы также с нетерпением ожидаем великих перемен, которые вскоре придут и на Кубу... У неё будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем своём виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде.
Американский лидер заявил, что, по его мнению, сделка с Кубой может быть очень легко заключена.
Президент США Дональд Трамп на саммите Щит Америки во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
Вчера, 18:07
 
В миреКубаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала