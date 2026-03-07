https://ria.ru/20260307/tramp-2079256357.html
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты переключатся на Кубу после завершения операции против Ирана, и что остров ждет новая жизнь. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:13:00+03:00
2026-03-07T18:13:00+03:00
2026-03-07T19:33:00+03:00
в мире
куба
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b48a28916f752b4584b3af060678e4d.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255350.html
куба
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079271944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19e49d9de1dc4c9b27b7e45fbd83db28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, сша, иран
В мире, Куба, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран
Трамп сообщил, что США переключатся на Кубу
Трамп: после Ирана США переключатся на Кубу