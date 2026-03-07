Рейтинг@Mail.ru
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп - РИА Новости, 07.03.2026
18:07 07.03.2026 (обновлено: 19:33 07.03.2026)
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп
США признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их", - сказал он на саммите "Щит Америки".
США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек и примерно столько же получили ранения среди военных и гражданских лиц.
После захвата лидера власти двух стран ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Time опубликовал обложку со странами, где США инициировали военные операции
6 марта, 11:10
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроНью-Йорк (город)Силия Флорес
 
 
