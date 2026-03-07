https://ria.ru/20260307/tramp-2079255043.html
Трамп назвал урегулирование на Украине очень трудной задачей
Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось очень трудной задачей. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
украина
сша
