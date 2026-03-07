Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал урегулирование на Украине очень трудной задачей
18:04 07.03.2026 (обновлено: 18:08 07.03.2026)
Трамп назвал урегулирование на Украине очень трудной задачей
Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось очень трудной задачей. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось очень трудной задачей.
«
"Это очень, очень трудно… Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп в ходе саммита "Щит Америки", комментируя перспективу завершения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Щит Америки в Майами - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Урегулирование на Украине было близко много раз, заявил Трамп
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАДональд Трамп
 
 
