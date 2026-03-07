https://ria.ru/20260307/tramp-2079254795.html
Урегулирование на Украине было близко много раз, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине было близко множество раз. РИА Новости, 07.03.2026
