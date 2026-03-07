https://ria.ru/20260307/tramp-2079254529.html
Урегулирование по Украине уже на подходе, заявил Трамп
Урегулирование по Украине уже на подходе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе. РИА Новости, 07.03.2026
