США вывели из строя всю систему телекоммуникации Ирана, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана в ходе военной операции "Эпическая ярость". РИА Новости, 07.03.2026
