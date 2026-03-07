Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что США уничтожили уже 42 иранских корабля
17:39 07.03.2026 (обновлено: 19:11 07.03.2026)
Трамп утверждает, что США уничтожили уже 42 иранских корабля
Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы уничтожили уже 42 военных корабля Ирана в ходе операции против исламской республики. РИА Новости, 07.03.2026
2026
Трамп утверждает, что США уничтожили уже 42 иранских корабля

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы уничтожили уже 42 военных корабля Ирана в ходе операции против исламской республики.
"Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
