https://ria.ru/20260307/tramp-2079250393.html
Трамп утверждает, что США уничтожили уже 42 иранских корабля
Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы уничтожили уже 42 военных корабля Ирана в ходе операции против исламской республики. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:39:00+03:00
2026-03-07T17:39:00+03:00
2026-03-07T19:11:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
дональд трамп
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079266223_0:11:3070:1738_1920x0_80_0_0_2cd6b9e0a192dfc006c56c02a0e5ebda.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
иран
сша
флорида
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Дональд Трамп, Флорида
Трамп утверждает, что США уничтожили уже 42 иранских корабля
