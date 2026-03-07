Рейтинг@Mail.ru
"Взорвать бомбу". Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе
15:08 07.03.2026 (обновлено: 15:45 07.03.2026)
"Взорвать бомбу". Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе
Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с...
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Взорвать бомбу". Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме его капитуляции.
"Удобно для всех забывается, что эту войну начали США и Израиль, в то время как шли переговоры с Ираном. Но кого волнует международное право?" — написал один из комментаторов.
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США
Вчера, 14:56
"Когда цена на нефть растет, все остальное тоже растет. Продукты питания дорожают, потребление снижается, что приводит к росту бедности; многие люди уже сейчас реже заправляют свои автомобили из-за финансовых трудностей. Израиль и США ведут вас к гибели", — отметил другой.
Трампа нет абсолютно никакого плана. Неужели он этими неизбирательными бомбардировками действительно хочет превратить Иран в руины? С таким же успехом он мог бы просто взорвать ядерную бомбу", — иронично подчеркнул третий.
"Наличие молотка не означает, что нужно крушить все, что движется. Достаточно забить один гвоздь, чтобы укрепить единство. Однако нынешняя администрация США, похоже, сосредоточена только на разрушении, не задумываясь о последствиях. Разрушать легче, чем строить, разделять легче, чем объединять. Это не только дает СМИ красочные заголовки, но и оправдывает собственные интересы, какими бы абсурдными они ни казались", — резюмировал еще один читатель.
Трамп заявил, что Иран стал "проигравшим" на Ближнем Востоке
Вчера, 14:37
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Вчера, 10:30
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
