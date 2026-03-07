Рейтинг@Mail.ru
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США
14:56 07.03.2026 (обновлено: 15:55 07.03.2026)
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США
Решения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не стратегическими соображениями, а инстинктами и личными амбициями, пишет The Hill. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США

The Hill: решениями Трампа по Ирану движут не стратегия, а инстинкт и эго

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не стратегическими соображениями, а инстинктами и личными амбициями, пишет The Hill.
"Резкий поворот Трампа к конфронтации с Ираном противоречит большей части его прежней риторики о предотвращении "вечных войн". И, учитывая отсутствие у него внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия", — считает автор материала.
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует устроить Трампу из-за Ирана
Вчера, 14:32
Отмечается, что менее чем за неделю окружение Трампа выдвинуло несколько поводов для начала войны, включая утверждения о якобы готовящемся первом ударе Ирана, его приближении к созданию ядерного оружия, а также звучали призывы к смене правящего режима Тегерана.
"Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже", — подчеркивается в статье.
Трамп заявил, что Иран стал "проигравшим" на Ближнем Востоке
Вчера, 14:37
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Российский МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ
Вчера, 13:06
 
