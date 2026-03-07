"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало недоумение в США

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решения президента США Дональда Трампа в отношении Ирана обусловлены не стратегическими соображениями, а инстинктами и личными амбициями, пишет The Hill.
Отмечается, что менее чем за неделю окружение Трампа выдвинуло несколько поводов для начала войны, включая утверждения о якобы готовящемся первом ударе Ирана, его приближении к созданию ядерного оружия, а также звучали призывы к смене правящего режима Тегерана.
"Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже", — подчеркивается в статье.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Российский МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ
Вчера, 13:06