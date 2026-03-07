МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стал "проигравшим" на Ближнем Востоке и будет таковым еще много десятилетий, пока не сдастся или не потерпит полный крах.
"Они (Иран - ред.) стремились захватить Ближний Восток и править им. Это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не "задира Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший Ближнего Востока" и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, не потерпит полных крах!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.