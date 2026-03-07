Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных
04:11 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/tramp-2079169806.html
СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных
СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных
Президент США Дональд Трамп отправится в субботу на авиабазу Довер в штате Делавэр для участия в церемонии репатриации тел погибших в операции против Ирана... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T04:11:00+03:00
2026-03-07T04:11:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
али лариджани
али хаменеи
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079166647.html
https://ria.ru/20260307/tramp-2079165621.html
иран
сша
вашингтон (штат)
иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, али лариджани, али хаменеи, nbc
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Али Лариджани, Али Хаменеи, NBC, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных

NBC: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправится в субботу на авиабазу Довер в штате Делавэр для участия в церемонии репатриации тел погибших в операции против Ирана американских военных, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.
"Ожидается, что завтра (в субботу – ред.) Трамп посетит церемонию торжественной встречи тел шести американских военнослужащих, погибших в ходе операции "Эпическая ярость", - сообщил телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США
Вчера, 02:57
Как следует из графика президента, он отправится встречать тела погибших военнослужащих из своей резиденции во Флориде, куда ранее в пятницу вылетел на борту №1 из Вашингтона.
На сегодняшний день официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Ранее Пентагон раскрыл имена четырех погибших военнослужащих, среди которых оказались 35-летний Коди Хорк, 42-летний Ноа Титьенсе, 39-летняя Николь Амор и Деклан Коади, которому было всего 20 лет.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана
Вчера, 02:36
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАли ЛариджаниАли ХаменеиNBCМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
