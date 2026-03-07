СМИ: Трамп в субботу встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправится в субботу на авиабазу Довер в штате Делавэр для участия в церемонии репатриации тел погибших в операции против Ирана американских военных, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.
"Ожидается, что завтра (в субботу – ред.) Трамп посетит церемонию торжественной встречи тел шести американских военнослужащих, погибших в ходе операции "Эпическая ярость", - сообщил телеканал.
Как следует из графика президента, он отправится встречать тела погибших военнослужащих из своей резиденции во Флориде, куда ранее в пятницу вылетел на борту №1 из Вашингтона.
На сегодняшний день официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Ранее Пентагон раскрыл имена четырех погибших военнослужащих, среди которых оказались 35-летний Коди Хорк, 42-летний Ноа Титьенсе, 39-летняя Николь Амор и Деклан Коади, которому было всего 20 лет.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.