https://ria.ru/20260307/tramp-2079166647.html
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США
Президент США Дональд Трамп выразил интерес к направлению в Иран небольшого контингента военных США для достижения "конкретных стратегических целей", сообщает... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:57:00+03:00
2026-03-07T02:57:00+03:00
2026-03-07T02:57:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079166528.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США
NBC: Трамп выразил интерес к направлению в Иран небольшого контингента военных